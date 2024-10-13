Manavgat’ta kaza yapan ehliyetsiz sürücü ne yaptıysa cezadan kurtulamadı

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı istikametinden Titreyengöl istikametine seyir halindeki Yunus Emre A.'nın kullandığı 07 BDT 099 plakalı motosiklet, Sorgun Mezarlığı önünde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu virajı alamayarak devrildi.

Yolda sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tedavi teklifini kabul etmeyerek hastaneye gitmedi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.



Kendisine ve motosiklet sahibine ayrı ayrı ceza yazılacağını, motosikletin bağlanarak yediemin otoparkına çekileceğini öğrenen motosiklet sürücüsünün trafik polislerine motosiklet sahibine ceza yazılmaması ve motosikletin bağlanmaması için dil dökmesi sonucu değiştirmedi. Motosiklet sürücüsü ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 12 bin 977'şer TL para cezası uygulanırken motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.