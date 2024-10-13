Konya’da polis sırtından bıçaklandı! O anlar güvenlik kamerasında

Konya'da kavga ihbarına giden polis ekibindeki bir polis memuru, Emre Köroğlu isimli şahsın bıçakla saldırması sonucu sırtından bıçaklandı. Şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Konya'daki saldırgan polisi sırtından bıçakladı (DHA)

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sinir krizi geçiren bir kişi için sağlık ekibi talebinde bulunuldu.

POLİSİ SIRTINDAN BIÇAKLADI

Elinde bıçak olan ve ailesine de saldırdığı iddia edilen şahsın alınması için adrese polis ekibi istendi. Polislerin saldırgana müdahale ettiği sırada şahıs bir polis memurunu sırtından bıçakladı.

Konya'daki saldırgan polisi sırtından bıçakladı (DHA)

ŞÜPHELİ ŞAHIS VURULDU

Bunun üzerine yaralı polis memurunun ekip arkadaşı şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı şüphelinin ise ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

40 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Emre Köroğlu'nun yaralama uyuşturucu gibi farklı suçlardan 40 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA: POLİS MEMURUMUZ AĞIR YARALANDI

Konuyla ilgili Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

13.10.2024 günü Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren hasta ile ilgili ambulans görevlilerinin yardım talebi üzerine polis ekibimiz olay mahalline sevk edilmiş, şahsın kontrol altına alınması esnasında yaşanan arbede ve mukavemette ekipte görevli Polis Memurumuz Mustafa Topuz sırtından bıçaklanarak ağır yaralanmıştır. Şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte yaralı vaziyette yakalanmış olup, şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşılmıştır. Konu ile ilgili araştırma titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan elim olayda yaralanan polis memurumuza acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (X)

"HER İHBARA CANLARI PAHASINA KOŞUYORLAR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Selçuklu'da sinir krizi geçiren bir hastayla ilgili 112 Acil sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

Olay yerinde 29 yaşındaki E.K'nin kontrol altına alınmaya çalışıldığı sırada çıkan arbedede görevli polis Mustafa Topuz'un aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Söz konusu şahıs yaralı olarak suç aletiyle yakalanmış ve hastanede gözaltında tutulmaktadır. Yaşanan olaydan büyük bir üzüntü duydum. Emniyet güçlerimiz gece gündüz demeden alınan her ihbara canları pahasına koşmaktadır. Kahraman güvenlik güçlerimizin her birine aziz milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im ayaklarına taş değdirmesin. Polis kardeşime acil şifalar diliyorum."