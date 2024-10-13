Kayseri’de feci olay! Düğün cenaze evine döndü

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, düğünde havaya ateş açan Metin İ.'nin tüfeği tutukluk yaptı. Bu sırada tüfeği kurcalayan Metin İ.'nin ateş alan tüfeğinden çıkan saçmalar amcasının oğlu Sedat İ.'ye isabet etti.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sedat İ., ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedat İ., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Metin İ., polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.