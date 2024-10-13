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Kayseri'de feci olay! Düğün cenaze evine döndü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2024 02:56
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Kayseri’de feci olay! Düğün cenaze evine döndü

Kayseri'de Metin İ. katıldığı bir düğünde havaya ateşlediği tüfeğin tutukluluk yapmasıyla kuzeni Sedat İ'yi vurdu. Aldığı kurşun darbeleriyle ağır yaralanan şanssız adam ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sedat İ. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, düğünde havaya ateş açan Metin İ.'nin tüfeği tutukluk yaptı. Bu sırada tüfeği kurcalayan Metin İ.'nin ateş alan tüfeğinden çıkan saçmalar amcasının oğlu Sedat İ.'ye isabet etti.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sedat İ., ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedat İ., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Metin İ., polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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