İzmir’de göçmen operasyonu! 72 kaçak yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 05.25 ve 06.30'da Dikili'de, saat 07.30'da ise Çeşme ilçesi açıklarında, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 3 lastik bot tespit etti. Ekipler, 3 lastik botta bulunan 16'sı çocuk 72 kaçak göçmeni yakaladı.

Aynı gün saat 05.00 Seferihisar ve 12.55'te Dikili ilçesi açıklarında ise can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgini üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 3 can salı içerisinde bulunan 25'i çocuk 62 kaçak göçmeni kurtardı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.