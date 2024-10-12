Meteorolojiden 12 ile sarı kodlu alarm! Uzman isim tarih verdi: Kar geliyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre, Doğu Karadeniz'de başta Trabzon ve çevresinde yarın akşam saatlerinden itibaren yer yer çok kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı kaydedildi. Ayrıca Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Şen, önümüzdeki hafta kar yağışının belirterek uyarılarda bulundu. Öte yandan AFAD 12 il için ise sarı kodlu uyarılarda bulundu. İşte 5 günlük hava tahmin raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarında yurt genelinde başta Trabzon olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi.
Yarın Akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz ve çevresinde etkisini gösterecek olan sağanak yağış için vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Doğu Karadeniz'de, Trabzon, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BEKLENEN KAR YAĞIŞI
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, açıklamasında önümüzdeki hafta sonu sıcaklıklar 10 derece düşeceğini ve Anadolu'da kar yağışlarının etkili olacağını belirtti.
"KIŞ GELİYOR"
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'in açıklamaları şöyle: "Önümüzdeki hafta 2. yarısından sonra kışlıklarınızı çıkartın. sobaları hazırlayın. Perşembeden itibaren kışa dönük sonbahar havası geliyor. Anadolunun dağlarına KAR yağar. Önümüzdeki hafta sonu anadoluda kar yağışıda görülecek. Sıcaklık yağışla 10 derece düşecek"
SEL BASKINI UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de etkili olması beklenen sağanak yağışın ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
SICAKLIKLAR 5 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, zamanla batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, öğle saatlerinde güneybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.
12 İL İÇİN SARI KODLU ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 il için sarı kodlu uyarılarda bulunduğu iller: Artvin, Bolu, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Rize.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 (Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.)
İzmir: Az bulutlu 30
Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 20
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31
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