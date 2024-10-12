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Kayseri'de raylarda feci kaza: Yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2024 18:29 Güncelleme: 12.10.2024 18:29
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Kayseri’de raylarda feci kaza: Yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yük treninin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Zümrüt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tren raylarında bulunan R.U.'ya (65) yük treni çarptı. Makinistin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde R.U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında R.U.'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

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