Ankara’da freni boşalan kamyon duvara vurarak durabildi

Olay, Kahramankazan'ın Sancar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, freni boşalan kamyon önündeki araca çarptı.

Araç yoldan çıkarak boş bir arazide durabildi. Freni boşalan kamyon ise bir evin istinat duvarına çarparak durdu. Kamyon çarpışmanın etkisiyle devrilerek yan yattı. Şans eseri olayda hiçbir vatandaş yaralanmadı.