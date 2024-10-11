Şişli’de cani koca dehşeti! Eşi öldürüp sırra kadem bastı

Şişli'de eşi ile tartışan Yılmaz U., tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından eşi Gülcan U.'yu silahla öldürüp kaçtı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Öldürülen Gülcan U. ve eşi Yılmaz U. (DHA)

KARI KOCA ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Feci olay Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yılmaz U. ve eşi Gülcan U. arasında tartışma çıktı.

Şişli’de tartıştığı eşini silahla öldürüp kaçtı(DHA)

EŞİNİ SİLAHLA VURAN KOCA KAÇTI

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yılmaz U., eşini silahla vurdu ve olay yerinden kaçtı.

Öldürülen Gülcan U (DHA)

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Gülcan U.'yu ambulansla hastaneye kaldırdı.

Öldürülen Gülcan U (DHA)

HAYATINI KAYBETTİ

Gülcan U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.