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Şişli'de cani koca dehşeti! Eşi öldürüp sırra kadem bastı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2024 21:32 Güncelleme: 11.10.2024 21:40
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Şişli’de cani koca dehşeti! Eşi öldürüp sırra kadem bastı

İstanbul Şişli'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yılmaz U. isimli şahıs tartıştığı eşini silahla vurarak kaçtı. Ağır yaralanan Gülcan U. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Şişli'de eşi ile tartışan Yılmaz U., tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından eşi Gülcan U.'yu silahla öldürüp kaçtı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Öldürülen Gülcan U. ve eşi Yılmaz U. (DHA)Öldürülen Gülcan U. ve eşi Yılmaz U. (DHA)

KARI KOCA ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Feci olay Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yılmaz U. ve eşi Gülcan U. arasında tartışma çıktı.

CANİ KOCA EŞİ ÖLDÜRÜP SIRRA KADEM BASTI!

Şişli’de tartıştığı eşini silahla öldürüp kaçtı(DHA)Şişli’de tartıştığı eşini silahla öldürüp kaçtı(DHA)

EŞİNİ SİLAHLA VURAN KOCA KAÇTI

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yılmaz U., eşini silahla vurdu ve olay yerinden kaçtı.

Öldürülen Gülcan U (DHA)Öldürülen Gülcan U (DHA)

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Gülcan U.'yu ambulansla hastaneye kaldırdı.

Öldürülen Gülcan U (DHA)Öldürülen Gülcan U (DHA)

HAYATINI KAYBETTİ

Gülcan U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Cani koca eşini öldürüp sırra kadem bastı!Cani koca eşini öldürüp sırra kadem bastı! CANİ KOCA EŞİ ÖLDÜRÜP SIRRA KADEM BASTI!
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