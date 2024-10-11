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Şişli'de cani koca dehşeti! Eşi öldürüp sırra kadem bastı

Şişli'de cani koca dehşeti! Eşi öldürüp sırra kadem bastı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 21:31
Güncelleme:11.10.2024 21:39
İstanbul Şişli'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yılmaz U. isimli şahıs tartıştığı eşini silahla vurarak kaçtı. Ağır yaralanan Gülcan U. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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