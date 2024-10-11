Burası Norveç değil Kastamonu! Kuzey ışıkları ile görsel şölen

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, gece saatlerinde kuzey ışıkları gözlemlendi. Kuzey ışıklarını gören vatandaşlar cep telefonları ile görüntüledi. Kuzey ışıkları Kastamonu'nun Cide ilçesinde görüldü.

Kastamonu'da ortaya çıkan kuzey ışıklarından görünüm (AA)

Dün gece saatlerinde gözlemlenen kuzey ışıkları bir süre sonra gözden kayboldu. Yeryüzünün manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi ile ortaya çıkan kuzey ışıklarını gören vatandaşlar ise o anları fotoğraf ile ölümsüzleştirdi.