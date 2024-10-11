Burası Norveç değil Kastamonu! Kuzey ışıkları ile görsel şölen
Genellikle Norveç, Alaska ve Kanada gibi bölgelerde ortaya çıkan kuzey ışıkları bu kez Kastamonu'nun Cide ilçesinde görüldü. Gökyüzü kızıla boyanırken, o anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde, gece saatlerinde kuzey ışıkları gözlemlendi. Kuzey ışıklarını gören vatandaşlar cep telefonları ile görüntüledi. Kuzey ışıkları Kastamonu'nun Cide ilçesinde görüldü.
Dün gece saatlerinde gözlemlenen kuzey ışıkları bir süre sonra gözden kayboldu. Yeryüzünün manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi ile ortaya çıkan kuzey ışıklarını gören vatandaşlar ise o anları fotoğraf ile ölümsüzleştirdi.