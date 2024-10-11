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Karadeniz'de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2024 10:28 Güncelleme: 11.10.2024 10:47
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Karadeniz’de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) göre, saat 10.16'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Öte yandan depremin Bartın'ın Amasra ilçesinde 119,64 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.

Karadeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyüklük:4.8 (Mw)

Yer:Karadeniz - [119.64 km] Amasra (Bartın)

Tarih:2024-10-11

Saat:10:16:41 TSİ

Enlem:42.53472 N

Boylam:31.38972 E

Derinlik:9.33 km

fotoğraf: AAfotoğraf: AA

9.33 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Bartın'ın Amasra ilçesine 119,64 kilometre mesafede olan depremin, 9,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

fotoğraf: AAfotoğraf: AA

SON DEPREMLER LİSTESİ (AFAD 2024)

2024-10-11 10:16:4142.5347231.389729.33MW4.8Karadeniz - [119.64 km] Amasra (Bartın)Detay

2024-10-11 10:04:4439.5702827.0202812.3ML1.8Edremit (Balıkesir)Detay

2024-10-11 09:46:2538.792540.0597214.11ML1.7Kovancılar (Elazığ)Detay

2024-10-11 09:36:2338.6777839.9088912.97ML2.2Palu (Elazığ)Detay

2024-10-11 08:48:2340.3097236.487785.01ML1.5Merkez (Tokat)Detay

2024-10-11 07:51:0339.9008341.571116.52ML1.9Pasinler (Erzurum)Detay

2024-10-11 06:48:1038.772530.458336.99ML3.1Merkez (Afyonkarahisar)Detay

2024-10-11 06:02:1238.7877837.9513911.54ML1.5Hekimhan (Malatya)Detay

2024-10-11 05:50:1439.172540.358069.29ML2.0Kiğı (Bingöl)Detay

2024-10-11 05:44:1337.2016736.917227.0ML1.9Nurdağı (Gaziantep)Detay

2024-10-11 05:39:5538.7413943.303337.0ML1.8Tuşba (Van)Detay

2024-10-11 05:39:3639.192540.3744412.13ML1.9Adaklı (Bingöl)Detay

2024-10-11 04:03:1538.6336143.062227.17ML1.2Van Gölü - [12.01 km] Tuşba (Van)Detay

2024-10-11 03:39:2839.2102840.203618.54ML1.9Yayladere (Bingöl)Detay

2024-10-11 03:36:1137.7772235.406397.01ML2.0Yahyalı (Kayseri)

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