Karadeniz'de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) göre, saat 10.16'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Öte yandan depremin Bartın'ın Amasra ilçesinde 119,64 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.
Karadeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Karadeniz - [119.64 km] Amasra (Bartın)
Tarih:2024-10-11
Saat:10:16:41 TSİ
Enlem:42.53472 N
Boylam:31.38972 E
Derinlik:9.33 km
9.33 KİLOMETRE DERİNLİKTE
Bartın'ın Amasra ilçesine 119,64 kilometre mesafede olan depremin, 9,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
SON DEPREMLER LİSTESİ (AFAD 2024)
2024-10-11 10:16:4142.5347231.389729.33MW4.8Karadeniz - [119.64 km] Amasra (Bartın)Detay
2024-10-11 10:04:4439.5702827.0202812.3ML1.8Edremit (Balıkesir)Detay
2024-10-11 09:46:2538.792540.0597214.11ML1.7Kovancılar (Elazığ)Detay
2024-10-11 09:36:2338.6777839.9088912.97ML2.2Palu (Elazığ)Detay
2024-10-11 08:48:2340.3097236.487785.01ML1.5Merkez (Tokat)Detay
2024-10-11 07:51:0339.9008341.571116.52ML1.9Pasinler (Erzurum)Detay
2024-10-11 06:48:1038.772530.458336.99ML3.1Merkez (Afyonkarahisar)Detay
2024-10-11 06:02:1238.7877837.9513911.54ML1.5Hekimhan (Malatya)Detay
2024-10-11 05:50:1439.172540.358069.29ML2.0Kiğı (Bingöl)Detay
2024-10-11 05:44:1337.2016736.917227.0ML1.9Nurdağı (Gaziantep)Detay
2024-10-11 05:39:5538.7413943.303337.0ML1.8Tuşba (Van)Detay
2024-10-11 05:39:3639.192540.3744412.13ML1.9Adaklı (Bingöl)Detay
2024-10-11 04:03:1538.6336143.062227.17ML1.2Van Gölü - [12.01 km] Tuşba (Van)Detay
2024-10-11 03:39:2839.2102840.203618.54ML1.9Yayladere (Bingöl)Detay
2024-10-11 03:36:1137.7772235.406397.01ML2.0Yahyalı (Kayseri)