Baba ile oğlu hasta taşıyan ambulans şoförünü darp etti! Baba serbest bırakılırken oğlu tutuklandı | O anlar araç kamerasına yansıdı

Gemlik Devlet Hastanesi'nden 80 yaşındaki hastayı Bursa Şehir Hastanesi'ne götüren ambulans, trafiğe takılmamak adına emniyet şeridinde seyretmeye başladı. Dinlenme tesislerinden ana yola çıkan S.Y. yönetimindeki 16 YK plakalı otomobil ise ambulansın arkasına takıldı.

Yolda ambulans sürücüsü Muhammet Ali K. (26) ile lüks otomobilin sürücüsü ile tartışma yaşandı. İddiaya göre ambulans sürücüsü hakarete varan sözler sarf edince S.Y. aracıyla ambulansın önünde durup çocuklarıyla araçtan indi.

Şahıslar ambulans şoförü ve görevliler ile tartıştı. S.Y.'nin 22 yaşındaki oğlu M.Y. tartışma esnasında kendisini ittiği gerekçesiyle şoföre iki yumruk attı. Babası ise kendisini uzaklaştırmaya çalıştı.

Dudağı patlayan Muhammet Ali K.'nın yardımına arkadaşları koştu. Yaralanan Muhammet Ali K.'nın ilk müdahalesi kendi sürdüğü ambulansta yapıldı. Hastaneye giden genç adamın dudağına 12 dikiş atıldı. Hastaneden çıktıktan sonra karakola giden ambulans sürücüsü şahıslardan şikayetçi oldu. Karşı taraftaki şahıslar da kendilerine hakaret edildiğini öne sürüp, şikayetçi oldular.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Saldırının ardından gözaltına alınan baba S.Y. ile oğlu M.Y. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, M.Y.'nin savcılık sorgusunda, "Çakar lambaları yanan ambulansın geldiğini görmemiz üzerine, babam 3-4 tane araç geçtikten sonra, ambulansın hızını kesmemek için yol verdi. Akabinde en sağ şeritten yola çıktığımız için, ambulansın arkasından yolumuza devam ediyorduk. Bu esnada ambulans birden ani fren yaptı. Biz de bir sol şerite geçtiğimiz esnada Muhammed Ali Karasulu isimli şahıs, şoför koltuğundan camını açarak, bizim aracımıza bakarak küfredip, 'Arkamdan ne takip ediyorsun, sen adam mısın. Arabayı çek sağa, dur kolluk çağıracağım' dedi ve el kol hareketleri yaptı. Biz de bunun üzerine aracımızı ileride sağa çektik, ambulans şoförü de aracını durdurdu, ardından biz de aracımızdan indik. Babam telefonu ile video çekerek, 'Seni Sağlık Müdürlüğüne göndereceğim' dedi. Şoför aracından inerek bize doğru küfrederek geldi. Ambulans şoförü babamın üzerine doğru yürürken, ben araya girdiğim sırada, benim daha öncesinde çatlak olan ayağıma bastı, canım çok acıdı. Ben de can havli ile kendimi korumak amaçlı ambulans şoförünü ittim, yumrukladım" dedi.

'OĞLUMA ZARAR VERMEMESİ İÇİN İTTİM, BOĞAZINI SIKMADIM'

Arbede sırasında el baş parmağının kırıldığını ileri süren M.Y. ambulans sürücüsünden şikayetçi olduğunu söylerken, baba S.Y. de ifadesinde, ambulans sürücüsünün küfür ve hakaret etmesi nedeniyle olayın yaşandığını iddia edip, şöyle konuştu:

"Ambulans şoförü, oğlum M.'yi, ambulansın önüne, 'Gel buraya gel, bak burada kamera var, kameraya gülümse' diyerek çağırdı. Bu esnada ambulans şoförü oğlumun daha evvelden çatlak olan ayağına bastı. Oğlum da can havli ile kendini korumak amaçlı refleksle ambulans şoförünü itti. Akabinde ben hemşireden arabada hasta olduğunu duyunca, 'Herkes aracına binsin, araçta hasta varmış' dedim. Bu olayda sadece kendimize yönelik küfür ve hakaretler sebebiyle tartışma oldu. Ben sadece oğluma daha fazla zarar vermemesi için ve şahsı da sakinleştirmek için, 'Kardeşim ne yapıyorsun' diyerek yakasından tutarak ittim. Kesinlikle boğazını sıkmadım."