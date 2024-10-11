Baba ile oğlu hasta taşıyan ambulans şoförünü darp etti! Darp anları araç kamerasına yansıdı

Bursa’da hasta taşıyan 112 ambulans şoförü trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sürücünün oğlu tarafından darp edildi. O anlar kameraya yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

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