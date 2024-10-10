Siirt’te feci kaza! İki otomobil çapıştı: Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Siirt çevreyolunda meydana geldi. Nesim Ç. (28) yönetimindeki 56 ABC 391 plakalı otomobil ile Adnan E. (47) yönetimindeki 53 BA 396 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan Nesim Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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