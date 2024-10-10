10 Ekim 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri

Siirt'te feci kaza! İki otomobil çapıştı: Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 10.10.2024 01:53 Güncelleme: 10.10.2024 01:56
ABONE OL
Siirt’te feci kaza! İki otomobil çapıştı: Yaralılar var

Siirt'te, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 sürücü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Siirt çevreyolunda meydana geldi. Nesim Ç. (28) yönetimindeki 56 ABC 391 plakalı otomobil ile Adnan E. (47) yönetimindeki 53 BA 396 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan Nesim Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör