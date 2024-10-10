Adana'da "mavi dil" paniği! Karantinaya alındı giriş çıkışlar kapatıldı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir mahalledeki koyunlarda "mavi dil" hastalığının görülmesi üzerine çeşitli önlemler alındığı bildirildi.

İmamoğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Yazıtepe Mahallesi'ndeki koyunlarda "mavi dil" hastalığı tespit edildiği belirtildi.

BİRÇOK MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Çeşitli önlemlerin alındığının aktarıldığı açıklamada, "Gerekli karantina, dezenfeksiyon, çevresel ilaçlama ve eğitim çalışmaları yerinde yapılmıştır. Üreticilerimizin en hafif şekilde salgın hastalık dönemini geçirmesi için gerekli tüm tedbirler Kaymakamlığımızın koordinasyonunda yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Sayca, Malıhıdırlı, Otluk, Uluçınar, Çörten ve Üçtepe mahalleleri haricindeki tüm mahallelerde büyükbaş ve küçükbaş hayvan giriş çıkışının karantina süresi sonuna kadar yasaklandığı kaydedildi.