Konya’daki iki vahşetin katillerine müebbet hapis cezası!

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 3 çocuğunun annesi, 8 yıllık eşini silahla öldüren sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin A. ile maktul Zeliha A'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyetinin kararı öncesi son sözleri sorulan sanık Hüseyin A, "Pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanığın cezasına herhangi bir indirim uygulanmadı.

OLAY

Cihanbeyli ilçesi İnsuyu Mahallesi'nde, 31 Ağustos 2023'te, Hüseyin A, 8 yıllık eşi olan 3 çocuğunun annesi Zeliha A'yı otomobilin önünde bıçaklayıp silahla öldürdükten sonra polis ekiplerine teslim olmuştu.

Hüseyin A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, 1,5, 3 ve 6 yaşlarındaki çocuklar devlet korumasına alınmıştı.

Çocuklar, maktul Zeliha A'nın ailesine teslim edilmiş ve psikolojik destek verilmişti.

CEZAEVİNDEN ÇIKIP ÖLDÜRDÜ

İkinci vahşet ise Karatay ilçesinde 14 Eylül 2023'te yaşandı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan 2015'te cezaevine giren Neşet Güneş (27), 12 Eylül'de cezaevinden izinli olarak çıktı.

Güneş, birlikte yaşadığı ve kendisini aldattığını ileri sürdüğü 8 yaşındaki çocuğunun annesi Damla Dakım'ı (25), 51 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın iddianamesinde, Neşet Güneş'in eşine tokat attıktan sonra evin kapısını kilitlediği, tüm yalvarmalarına rağmen bırakmadığı, saçından sürükleyerek oturma odasından mutfağa kadar sürüklediği, kafasına tava ile vurup sersemlettikten sonra defalarca bıçaklayarak katlettiği belirtildi. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılama boyunca eşinin kendisini aldattığını öne süren ancak iddialarını kanıtlayamayan Güneş, hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.