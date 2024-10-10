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Kayseri'deki Narko-Okul uygulamasında 127 kişi sorgulandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2024 08:58
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Kayseri’deki Narko-Okul uygulamasında 127 kişi sorgulandı

Kayseri'de narkotik ekipleri, okullar ve civarlarında yapılan denetimlerde 127 kişi sorgulandı. Emniyetten yapılan açıklamada; "Geleceğimizi teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz" denildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber okullar ve civarlarında denetimlerini artırdı.

30 Eylül-9 Ekim tarihlerinde kentte bulunan okullar ve civarlarında, okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan Narko-Okul uygulamalarında 127 araç 347 şahıs sorgulandı.

Emniyetten yapılan açıklamada; "Geleceğimizi teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz" denildi.

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