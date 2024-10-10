Kayseri’deki Narko-Okul uygulamasında 127 kişi sorgulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber okullar ve civarlarında denetimlerini artırdı.

30 Eylül-9 Ekim tarihlerinde kentte bulunan okullar ve civarlarında, okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan Narko-Okul uygulamalarında 127 araç 347 şahıs sorgulandı.



Emniyetten yapılan açıklamada; "Geleceğimizi teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz" denildi.