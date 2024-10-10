Köfteci Yusuf kapatılacak mı? Domuz eti skandalı sonrası Köfteci Yusuf ne dedi?

Türkiye'nin önde gelen restoran zincirlerinden Köfteci Yusuf'un köfte ve dönerlerinde domuz eti tespit edildiği iddiaları gündemi sarstı. Bu gelişme sonrası, restoranın geleceği merak konusu oldu. Peki Köfteci Yusuf kapatılacak mı?

KÖFTECİ YUSUF KAPATILACAK MI?

Restoranın tüm bu skandalın ardından kapatılıp kapatılmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ancak konuya ilişkin resmi kaynaklardan belirtilen hiçbir açıklama bulunmamaktadır.

DOMUZ ETİ SKANDALI!

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı laboratuvar testleri sonucunda ürünlerinde taklit ve tağşiş tespit edilen üreticileri ifşa etmeye başladı. Özellikle et ürünlerinde domuz ve tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmesi, kamuoyunda büyük tepkilere yol açarken, pul biber gibi baharatlarda gıda boyası kullanılması ve zeytinyağlarına bitkisel yağ karıştırılması da dikkat çekti. Bu listenin her gün güncellenmesi, gıda güvenliği endişelerini artırıyor.

En çok tartışılan isimlerden biri ise Türkiye'nin önde gelen köfte zincirlerinden Köfteci Yusuf. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde, restoran zincirinin köfte ve dönerlerinde domuz eti bulunduğu öne sürüldü. Çok sayıda şubesi olan Köfteci Yusuf'un yetkilileri, iddialara yanıt vermek üzere mahkeme yoluyla isminin açıklanmasını engellemeye çalıştı. Ancak, detayların sızmasıyla birlikte konuyla ilgili tepkiler daha da büyüdü.

Tarım ve Orman Bakanlığı (AA)

MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gıda güvenilirliğini sağlamak ve kamu sağlığını korumak Anayasa ve kanunlarımızın Bakanlığımıza verdiği temel bir görevdir.

Bu kapsamda Bakanlığımız hem tüketicimizin hem de üreticimizin hak ve menfaatlerini korumakla mükelleftir.

Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemimizde 8 binden fazla gıda denetçimizle yaptığımız rutin ve anlık denetimlerde ortaya çıkan her türlü uygunsuzluk, teknik sürecinin tamamlanmasının ardından yayımlanmaktadır.

Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde toplatma, idari para cezası ve üretimin askıya alınması gibi yaptırımların yanı sıra uygunsuzluğun insan hayatını ve salığını tehdit etmesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır.

İdari işlemler Anayasamızın 125. Maddesi gereği yargı denetimine tabidir. Yargı kararları idarenin bütün unsurları bakımından bağlayıcıdır.

Bakanlığımızın kamu sağlığını koruma konusunda görev ve yetkilerini bu ilkeler doğrultusunda kararlılıkla ifa etmeye devam edecektir.

Köfteci Yusuf açıklama (X)

KÖFTECİ YUSUF'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

KAMUOYU DUYURUSU

"Ürünlerimizde asla domuz eti kullanılmamıştır.

15.02.2024'te Ankara Çankaya'da ki bir şubemizden saat 11:25 - 11:40 aralığında pişmiş dönerden 400 gram numune alınıyor.

Analiz sonucu 27.02.2024'te çıkıyor.

29.02.2024'te Ankara Etimesgut'taki bir şubemizden saat 14:40 - 15:00 aralığında pişmiş köfteden 300 gram numune alınıyor.

Analiz sonucu 07.03.2024 tarihinde çıkıyor.

Her iki işletmede de çiğ üründen de pişmiş üründen şahit numune almıyorlar. Çiğ üründen de şahit numune alınabilirdi. Çünkü gen testi çiğ ürün veya pişmiş ürün fark etmeksizin aynı sonucu verir.

Bize de çiğ üründen şahit numune bırakabilirlerdi. Çünkü biz tek merkezde üretim yapıyoruz. O ürünler tespit yapılan şubelerde üretilmedi. Bir olumsuzluk olsa tüm ürünlerimizde bulaş olurdu ve 280 şubemizde de benzer olumsuzluklarla karşılaşırdık.

Bu olumsuz analiz sonuçları normal prosedürde tespit yapılan şubeye hızlı şekilde tebliğ edilmeliydi. Biz ilk analizle ilgili sonucu 18.03.2024'te haberdar ediliyoruz. Normal Bakanlık işleyişindeki teamüle göre olumsuz bir sonuç tespit edildiğinde sonuç derhal olumsuzluk tespiti yapılan yere bildirilir. Ancak bu teamüle aykırı bir şekilde uzunca bir süre sonra bildirim şubeye değil merkezimize yapılmıştır.

Eğer ki bu şekilde direkt olarak bildirim yapılmış olsaydı kamera kayıtlarımız başta olmak üzere tüm süreçlerimiz (karkas alınan etin tedariğinden başlanılarak; üretim aşaması, üretim aşamasından sevkiyat sürecine ve nihai olarak ürünün satışı ve numune alınana kadar) kontrol edilirdi ve böylelikle alınan numunenin izlenebilirliği tam olarak sağlanabilirdi. Ancak tarafımıza olumsuz sonuçlar usule aykırı bir şekilde çok geç bildirildiğinden bu izlenebilirliği gerekli ölçüde sağlayamamaktayız. Nitekim bu izlenebilirliğin en şeffaf ve kabul edilebilir aşamasına ilişkin kamera kayıtlarına ulaşamadığımız numune alınan partinin bahsettiğimiz süreçlerine ilişkin kamera kayıtlarının incelenmesi mümkün olmamıştır.

A Haber foto arşiv

Yukarıda bahsedilen numune alma işlemleri esnasında bir çok teknik hata yapılmış olup, bu hatalar yapılan analizlerin sonuçlarını gerçekten uzaklaştırmaktadır. Bu hususlarla ilgili tüm teknik detayları hukuki süreçler sonuçlandığında kamuoyu ile paylaşacağız.

Yukarıda bahsettiğimiz usulsüzlükler içeren ve gerçeği yansıtmayan analiz sonuçları sonrasında Tarım İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü tarafından üretim tesisimizde yerinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz sonuç ile karşılaşılmamıştır. Bilakis üretim tesisimizin hijyen ve diğer uygunluk koşullarını taşıdığı değerlendirilmiştir.

Türkiye nezdinde 280 şubesi bulunan ve 12.000 personel istihdam eden şirketimiz nezdinde iddia edildiği gibi bir tağşiş yapılması mümkün değildir. Zira bu büyüklükteki bir firmanın bahsedildiği gibi bir riski alması da hayatın olağan akışına da uygun düşmeyecektir. Dolayısıyla yapılan analiz sonuçlarının maddi gerçeği yansıtmadığı, bu sonuçların kötü niyetli kişilerin eylemleri neticesinde veyahut gen testi olarak bilinen uygulamalarla yapılan analiz testlerinde şirketimizin hiçbir dahili olmayacak şekilde oluşmuş bulaşı nedeniyle böyle bir sonuç çıktığı / çıkabileceği değerlendirilmektedir.

Hemen yukarıda da izah ettiğimiz üzere analiz sonuçlarının tarafımıza hızlı şekilde tebliğ edilmemiş olmasından kaynaklı olarak bu izlenebilirliği sağlayamamakta olduğumuzdan bu olumsuz durumun nedenini net olarak tespit edememekteyiz. Ancak şirket olarak böyle bir durumun yaşanmasının mümkün olmadığına eminiz. Bu durumun en büyük göstergesi ise tağşiş tespit edildiği iddia edilen döner ürünümüzle aynı partiden savcılık makamınca aldırılan numunenin temiz ve uygun çıkması ve ayrıca bu güne değin yapılan resmi denetim ve kontrollerde herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşılmamış olunmasıdır.

Bu güne değin herhangi bir açıklama yapmamamızın sebebi devam eden hukuki süreçlere ve yargıya olumsuz etkide bulunmak istememizdir. Ancak gelinen aşamada Bakanlığa ait gizli evrakların basına sızdırılmış olması sebebiyle müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, çalışma arkadaşlarımızın ve markamıza gönül vermiş olan tüm dostlarımızın yoğun talepleri üzerine bu açıklamayı yapma gerekliliğimiz hasıl olmuştur.

Biz tüm gücümüz ve inancımızla bu karanlık kumpası açığa çıkartmak için çabalıyoruz. Lütfen basından beri konunun takipçisi olan herkesten bu işin sonuna kadar gidilerek aydınlatılmasına destek olmalarını dileriz.

KÖFTECİ YUSUF A.Ş."