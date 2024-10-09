Düzce’de uyuşturucu satıcılarına operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 10 suç kaydı bulunan A.B. (30), 8 suç kaydı bulunan T.P. (29) isimli şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli 2 şahıs Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından sevk edildikleri Düzce Sulh Ceza hakimliği tarafında tutuklandı.

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