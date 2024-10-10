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Bakırköy'de dehşet! Yanındaki kadını öldürüp intihar etti

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2024 15:32
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Bakırköy’de dehşet! Yanındaki kadını öldürüp intihar etti

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde bir kişi, yanındaki kadını öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde bir kişi, yanındaki kadını öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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