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Sinop'ta feci kaza! Okul servisi ile otomobil çarpıştı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2024 14:39
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Sinop’ta feci kaza! Okul servisi ile otomobil çarpıştı

Sinop'ta seyir halindeki otomobil ile okul servisinin çarpışması sonucu 7 öğrenci yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan 7 öğrenci, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İncedayı Mahallesi 3 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsü Kadir Göçgün'ün sevk ve idaresindeki 34 GIG 583 plakalı araç, 3 Nolu Sokak'tan geçerken; servis şoförü Mesut Kaymakçı'nın kullandığı 57 S 0189 plakalı okul servisi ise Meteoroloji Sokak'tan yola çıkarak yol kesişiminde çarpıştı. Kaza sonucunda yaralanan 7 öğrenci, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada otomobil sürücüsü Kadir Göçgün ve servis sürücüsü Mesut Kaymakçı'nın durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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