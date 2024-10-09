Sinop’ta feci kaza! Okul servisi ile otomobil çarpıştı

Kaza, saat 13.00 sıralarında İncedayı Mahallesi 3 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsü Kadir Göçgün'ün sevk ve idaresindeki 34 GIG 583 plakalı araç, 3 Nolu Sokak'tan geçerken; servis şoförü Mesut Kaymakçı'nın kullandığı 57 S 0189 plakalı okul servisi ise Meteoroloji Sokak'tan yola çıkarak yol kesişiminde çarpıştı. Kaza sonucunda yaralanan 7 öğrenci, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada otomobil sürücüsü Kadir Göçgün ve servis sürücüsü Mesut Kaymakçı'nın durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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