Şehit polis Şeyda Yılmaz’a hareket eden şahsın cezası belli oldu

Türkiye'nin derin yasa boğulduğu İstanbu Ümraniye'deki olayda "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin çıkan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz, başından ağır yaralanmış, pollisimiz kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

26 farklı suç kaydı olduğu tespit edilen katil Geçti, adli makamlarca tutuklanmıştı.

ÇİRKİN YORUMLARA SORUŞTURMA

Yaşanan dehşet veren olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada şehit polis memuru Şeyda Yılmaz hakkında olumsuz ve rencide edici yorumlar yaptığı tespit edilen şüpheli Uğur Bostan için de harekete geçti.

HATIRASINA HAKARET NİTELİĞİNDE

Savcılık bu kapsamda "Suçu ve suçluyu övmek" ve "Kişinin hatırasına hakaret" suçlarından tutuklanan şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

7 YIL 7 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Şüphelinin "Suçu ve suçluyu övmek" ve "Kişinin hatırasına hakaret" suçlarından 7 yıl 7 aya kadar hapsi talep edildi.