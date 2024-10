Kişilik testi: İlk dağ mı yoksa köpek mi gördünüz? Bilinçaltınızın gizli sırlarını öğrenin!

Sosyal medyada içerik üreticisi olan Mia Yilin'in paylaştığı bu optik illüzyon kısa sürede ilgi çekti. İki farklı unsur içeriyoren görselde karla kaplı dağlar ve bir köpek yer alıyor. Bu testin amacı, kişinin ilk olarak neyi gördüğüne bağlı olarak karakterini değerlendirmek. Peki siz ilk ne gördünüz?

Dağları İlk Gördüyseniz

Dağları ilk fark eden kişiler, genellikle çevrelerine karşı nazik ve uyumlu bireyler olarak tanımlanır. Bu kişiler, barış ve huzuru her şeyin önünde tutar ve küçük tartışmalar yerine karşı tarafın isteklerine boyun eğmeyi tercih ederler. Ancak bu tutum, bazı insanlar tarafından "rahatına düşkün" ya da "inisiyatif almayan" biri olarak algılanmalarına sebep olabilir. Yine de yakın çevreleri, aslında oldukça çalışkan ve sorumluluk sahibi olduklarını bilir. Mia Yilin, bu kişiler için "Her zaman her şeye %100'ünüzü veriyorsunuz, ama karşılığında çok fazla bir şey alamasanız bile," diyor.

Köpeği İlk Gördüyseniz

Görüntüde ilk olarak bir köpeği fark eden kişiler, duygusal yönleri güçlü bireylerdir. Ancak bu kişiler, duygularını her zaman açıkça göstermeyebilirler. Mia Yilin, bu insanları "Büyük olaylar karşısında kayıtsız görünseler de aslında içlerinde büyük bir hassasiyet barındırırlar," şeklinde tanımlıyor. Duygusal insanlar, çevrelerindeki olaylardan kolayca etkilenirler; işler iyi gittiğinde mutlu olurlar, ancak ters gittiğinde çabucak hayal kırıklığı yaşarlar. Ayrıca, başkalarının söylediklerine çok fazla önem verirler ve verilen sözler tutulmadığında hayal kırıklığına uğrarlar.