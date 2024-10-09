09 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Samsun'da silahlı saldırı! 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2024 04:01 Güncelleme: 09.10.2024 04:01
ABONE OL
Samsun’da silahlı saldırı! 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde Mustafa T. (36) kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan adam, hastaneye kaldırıldı. Ekipler şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Medrese Aralığı Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi Mustafa T.'ye (36) silahla 4 el ateş etti. Mustafa T., kasığına aldığı kurşunla ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahıs burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olay sonrası kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör