09 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Düzce'de uyuşturucu operasyonu! 2 zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 09.10.2024 01:44
ABONE OL
Düzce’de uyuşturucu operasyonu! 2 zanlı tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden A.B'nin 10, T.P'nin ise 8 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle A.B. (30) ve T.P'nin (29) araç ve üzerlerinde yaptıkları aramada 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Düzce Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden A.B'nin 10, T.P'nin ise 8 suç kaydı olduğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör