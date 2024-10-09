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Cinayetle sonuçlanan konut satışı kavgasında gelişme

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2024 15:15 Güncelleme: 09.10.2024 15:19
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Cinayetle sonuçlanan konut satışı kavgasında gelişme

Tokat'ta konut satışı meselesi yüzünden çıkan kavgada 50 yaşındaki şahıs, yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Topçam Mahallesi'nde bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Birol Gülbüz (50) ile eniştesi Ömer Y. (70) arasında apartman dairesinin satışıyla ilgili tartışma yaşandı.

Tartışma kavgaya dönüşürken, dayısının babasına saldırdığını gören Muhammet Ali Y. bıçakla dayısını ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Birol Gülbüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Muhammet Ali Y., babası Ömer Y. ve annesi Gülay Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

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