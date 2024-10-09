Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş kimdir?

Köfteci Yusuf markasının arkasındaki isim Yusuf Akkaş, son dönemde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Türkiye'nin en bilinen köfte restoran zincirlerinden birini kuran Akkaş'ın hayatı merak ediliyor. İşte Yusuf Akkaş'ın hayatı ve kariyeri hakkında merak edilen detaylar...

Yusuf Akkaş Kimdir?

Bursa'nın Kızılhisar Köyü'nde dünyaya gelen Yusuf Akkaş, ticaret hayatına köy kıraathanesinde başladı. 1996 yılında İznik'te ilk dükkanını açarak, zamanla Türkiye'nin en büyük köfte markalarından biri haline gelecek olan Köfteci Yusuf'un temellerini attı.

Köfteci Yusuf'un internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre Yusuf Akkaş yüzde 100'lük pay oranıyla (30 milyon TL) işletmenin sahibi olarak biliniyor.