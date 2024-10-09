Bingöl’de kaçakçılık operasyonu: 1 şüpheliye soruşturma

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlünce yapılan çalışmalar neticesinde, cumhuriyet savcısından alınan karar kapsamında yapılan adli arama neticesinde, 5 bin 59 paket sigara, 34 adet elektronik sigara, 8 kilo kıyılmış tütün, 212 puro, 16 paket (680 gram) pipo tütünü, 3 bin 600 dal boş makaron, 560 doldurulmuş makaron, 50 dal cigarillos ele geçirildi.

Operasyonda Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu suçundan 1 şüpheli şahsa adli soruşturma başlatıldı.