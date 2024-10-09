Denizli’de dehşet veren kaza! Otomobil paramparça oldu: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Acıpayam ilçesi Kumavşarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Denizli-Antalya karayolunda ilerleyen Fiat Tofaş marka otomobil, Çameli ilçesi kavşağı yakınlarına geldiğinde aynı yönde seyreden çift römork bağlı traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil paramparça olurken, araçta bulunan iki genç karayoluna savruldu.

Kaza ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi. Kazada Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi'nde ikamet eden Eralp Korkmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan arkadaşı ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.