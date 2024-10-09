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Adana'da Bin 475 litre kaçak alkol ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2024 09:17 Güncelleme: 09.10.2024 09:17
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Adana’da Bin 475 litre kaçak alkol ele geçirildi

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 125 bin lira olan bin 475 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaçak alkol üretimi ve satışının engellenmesi amacıyla Seyhan ilçesinde bir adrese operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 125 lira değerinde bin 475 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 1 sanayi tipi alkol damıtma sistemi ile alkol yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

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