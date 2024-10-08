Trafikte son durum | İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?

İstanbullu vatandaş güne nasıl uyandı? İstanbul trafiğindeki son durumu A Haber ekipleri aktardı.

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan: İstanbul genelinde trafikteki yoğunluk şu anda yüzde 67 seviyesinde. Bu durum Avrupa yakasında trafik yoğunluğunu yüzde 60 olarak etkiliyor. Anadolu yakasında ise trafik yoğunlu ise yüzde 81 düzeylerinde.

Özellikle Anadolu yakasında trafik yoğunluğunun çok fazla olduğu söyleyebiliriz. Özellikle Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye köprü girişlerinde trafik yoğunluğu oldukça fazla. Avrupa yakasında ise Bakırköy'den başlayan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Tam tersi istikamette ise Ataşehir, Kadıköy, Maltepe'den başlayan trafik yoğunluğu Üsküdar'a kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Gaziosmanpaşa'dan başlayan trafik köprü girişine kadar devam ediyor. Tersi istikamette ise Çekmeköy ve Ümraniye'den başlayan trafik ise köprü girişine kadar sürüyor.