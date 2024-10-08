08 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2024 09:25 Güncelleme: 08.10.2024 09:25
ABONE OL
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu

Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken iş yeri küle döndü.

Yangın, Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. 1 saatlik müdahalenin sonunda iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. İş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör