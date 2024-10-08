Rojin’in babası A Haber’e konuştu: Yurttan sarı terlik ile çıktı

Van'da 27 Eylül'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 11. gününde aralıksız olarak devam ediyor. Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'ten 11 gündür haber alınamıyor.

SARI TERLİK-BEYAZ ARABA

A Haber'e konuşan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş "Kızımın ayağında ayakkabı yoktu yurttan sarı terlik ile çıktı. Cuma saat 19.15'te beyaz araba mahalleye gelmiş." ifadelerini kullandı.

Baba Nizamettin Kabaiş'in A Haber'e yaptığı açıklamalar şöyle:

"Van Üniversitesi'ni kazandı. İlk senesi ve çok severek isteyerek geldi. Ben onu getirdim buraya beraber geldik. Sevinerek geldik. Çarşıda yemek yemeğe gittik, gezmeye gittik, ondan sonra üniversiteye geldik. Van'da okumayı o istedi. Yani birinci sıraya koydu. Üniversiteye getirdik yurda teslim edip vedalaştık. Bir video da çektim hatta el salladı.

BABASINA EL SALLAMIŞ

Rojin'de herhangi bir farklılık yoktu bir üzüntüsü yoktu. Yani sevinerek vedalaştık. Hatta ben videoda çektim. Gülüyor, el salladı bana ben de ona el salladım. Sevinerek yurda gitti. Biz orada birbirimizden ayrıldık. Biraz kamerayı çektim, bu tarafları çektim diye annesine, ablalarına, kardeşlerine göstermek amacıyla. İşte Rojin'in yeri böyledir. Onu bıraktıktan sonra otogara gittim, otogarda da tekrar onu aradım hal hatırını sordum. "Baba iyiyim." dedi. Onunla telefonda görüştük. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Sonrasında tabii cuma günü sanırım annesiyle konuşmuş, arkadaşlarıyla bir pizza yedikten sonra çakıl taşı toplayacağını söyleyerek buraya gelmiş.

SARI TERLİK

Arkadaşına teklif etmiş demiş ki; biz gidelim çakıl taşı toplayalım süs için. Çakıl taşı toplamak için yurttan çıkmış. Bu alanı söylemiş. Evet, müdürler bize öyle diyor, biz müdürlerin dediğini söylüyoruz. Arkadaşına teklif etmiş arkadaşı gelmemiş tek başına gelmiş. Gezi amacıyla gelmiş. Ayağında da terlik vardı. Kamerada görünüyor zaten yemek yerken görünüyor. Sarı bir terlik vardı. Bir insan niyet etse bir yere kendi isteğiyle gitse terlikle gelmez. Ayağında terlik var. Uzak bir yere gidecek olsa ayakkabısını giyer. Tabii gezme amacıyla gelmiş. Annesiyle konuşurken yemek yerken 18.30'da görüntülü konuşuyor. Zaten annesi normalde günde iki üç sefer arıyordu. Konuşuyorlardı. Yine de normal konuştular görüntülü, 11 dakika sürüyor. Annesi hal hatırını soruyor, diyor ki "Ben markete gideceğim, alışveriş yapacağım." demiş. Üniversitedeki kameralarını izledik, markette de gitmemiş demek ki o öyle düşünmüş ki "Ben biraz gezeyim. Dönüşte alışveriş yapacağım." ben böyle düşünüyorum.

BEYAZ ARABA

Tekrar bir ricada bulunuyorum, ekiplerden rica ediyorum. Benim kızım kaybolmuş 11 gündür yok. Hem köye, hem de köyün çıkışında kameralar varsa nerede varsa kameraları tekrar izlesinler. Bu köyde görgü tanıdığı birisi varmış. Gittik onunla görüştük. O hanımefendi dedi ki, "Cuma akşamı saat 7.10, 15 geçe beyaz bir araba süratli olarak gelmiş. Gölün kenarına yanaşmış hemen dönüş almış, gitmiş." Hani onu görmüş. Ben rica ediyorum bütün ekiplere, asayiş olsun polis memurları olsun o kameraları tekrar izlesinler. O gün akşamdan sabaha kadar kaç tane beyaz araba geçecek? 10 tane geçecek. Hepsini sorgulasınlar. Hangi araba olsa belli olur. İnşallah Rojin'i buluruz. Yani umut ediyorum inşallah yaşıyor."

TELEFON VE KULAKLIĞI BULUNDU

Telefonu ve kulaklığı göl kenarında bulundu. Tabii telefonu da şu an itibariyle ekipler tarafından incelenmeye devam ediliyor. Rojin akşam saatlerinde annesinden sonra başka birisiyle görüştü mü ya da öncesinde başka birisiyle görüştü mü? Tabii bunlar da incelenecek. Aynı zamanda yine hemen üniversitenin sol tarafında kalan Bardakçı Köyü'nde de ekiplerin yine çalışmaları devam ediyor. Şu an itibariyle ekiplerin hem Van Gölü'ndeki arama çalışmaları hem de havadan ve karadan çalışmaları devam ediyor.