Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor.



Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist… pic.twitter.com/IHWsMbadlI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2024

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör ve teröristle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."