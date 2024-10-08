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Muş'ta feci olay! Araç seyir halindeyken yandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2024 04:34 Güncelleme: 08.10.2024 04:35
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Muş’ta feci olay! Araç seyir halindeyken yandı

Muş'ta sürücüsü öğrenilmeyen bir araç seyir halindeyken yanmaya başladı. Olayın şokuyla sürücü kendini araçtan attı. Araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Öte yandan bir hafta içinde aynı bölgede iki aracın yanarak kül olduğu öğrenildi.

Olay Muş'ta meydana geldi.

Üçevler grup köy yolunda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki bir otomobil aniden alev alarak yandı. İlk şoku atlatan sürücü, can havliyle kendini araçtan dışarı atarak yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Yanan araç (İHA)Yanan araç (İHA)

112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine kısa süre içinde sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

1 HAFTADA 2 ARAÇ YANDI

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Üçevler grup köy yolunda son 1 hafta içinde 2 aracın yandığı tespit edildi.

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