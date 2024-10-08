Adana’da mobilya imalathanesi yangın! Alevler söndürüldü

Yangın, Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.



Olay yerinden bir kare (İHA)

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. 1 saatlik müdahalenin sonunda iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. İş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.