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Adana'da mobilya imalathanesi yangın! Alevler söndürüldü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2024 04:46 Güncelleme: 08.10.2024 06:00
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Adana’da mobilya imalathanesi yangın! Alevler söndürüldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Alevleri, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Öte yandan imalathanenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Yangın, Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerinden bir kare (İHA)Olay yerinden bir kare (İHA)

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. 1 saatlik müdahalenin sonunda iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. İş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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