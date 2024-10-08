Adana'da mobilya imalathanesi yangın! Alevler söndürüldü
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Alevleri, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Öte yandan imalathanenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Yangın, Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. 1 saatlik müdahalenin sonunda iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. İş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.