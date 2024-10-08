08 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Mersin'de 2 katlı müstakil ev alev alev yandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2024 15:56
ABONE OL
Mersin’de 2 katlı müstakil ev alev alev yandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangında maddi hasar oluştu. Yangının klimanın elektrik aksamından kaynaklı olabileceği öğrenildi.

Yangın, ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.G.'ye ait 2 katlı müstakil evde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Alevlere teslim olan eve müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının klimanın elektrik aksamından kaynaklı olabileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör