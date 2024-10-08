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Kayseri'de kaçak tütün operasyonu: 1 kişi gözaltında

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2024 15:58
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Kayseri’de kaçak tütün operasyonu: 1 kişi gözaltında

Kayseri'de, bir minibüste yapılan aramada 1 ton 760 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ç., polis merkezine götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Ç.'nin (45) il dışından kente kaçak tütün getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin minibüsünü durdurdu.

Yapılan aramada 1 ton 760 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ç., polis merkezine götürüldü.

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