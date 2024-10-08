Cani Semih Çelik’in kasaptaki iş arkadaşı konuştu: Arkada etleri hazırlıyordu

4 Ekim Cuma günü İstanbul'da yaşanan vahşet, Türkiye'nin gündemine oturdu. Semih Çelik isimli kişi önce Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i ardından ise Fatih'te İkbal Uzuner'i vahşice öldürerek intihar etti. Katilin parçalara ayırarak öldürdüğü Uzuner'in babası ifadesinde olay günü kızının telefonunu almak için bölgeye gittiklerini o sırada kızının kesik başını yerde gördüğünü söyledi. Ayrıca cinayetleri işleyen Semih Çelik'in bir sosyal medya uygulamasında kendilerini "incel" olarak adlandıran bir grupla irtibatta olduğu belirlendi. Polis ekipleri "incel" gruplarının yanı sıra cinsel, şiddet ya da ırkçılık içerikli paylaşım yapan kişi ve siteleri de takibe aldı.

"KASABIN ARKASINDA ETLERİ HAZIRLIYORDU"

Semih Çelik'in kasap olarak çalıştığı firmanın 3 ay kadar önce isim değişikliğine gittiği öğrenilirken, cani adamın iş arkadaşı konuştu. Milliyet'in haberine göre ismini vermek istemeyen iş arkadaşı, Semih ile 2 yıl önce yaklaşık 5 ay kadar çalıştığını belirterek, "Sosyal, biraz marjinal bir çocuktu. Çok konuşmazdı ama içine kapanık değildi. Elektrikli bisikletle işe gidip geliyordu. Saygısız değildi. Kasabın arka tarafında çalışıyordu çırak olarak, etleri hazırlıyordu. İşini iyi yapıyordu. Benim gözlemlediğim kadar psikopat bir ruh hali yoktu. Psikolojik tedavi gördüğünü sonradan öğrendim." dedi.

İkbal Uzuner (solda) Semih Çelik (ortada) Ayşenur Halil (sağda) (A HABER ARŞİV)

BABANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İkbal Uzuner'in babası Hasan Uzuner, ifadesinde katil Semih'in kızını lise 3. sınıfta rahatsız etmeye başladığını ve bu nedenle kızının okulunu değiştirdiğini söyledi. Baba Uzuner'in, "Kızım liseyi Fatih'te okudu. Semih Çelik'le okulda tanışmışlar. Lise 3'üncü sınıfın ilk yarısında Semih kızımı rahatsız etmeye başladı. Uzun bir süre bu devam edince kızımın okulunu değiştirdim. Kızım bir süre Semih'le arkadaşlık etti ancak yaşadığı rahatsızlık sebebiyle psikolojisi bozuldu. Onu psikoloğa gönderdim. Kızım benden kedi istedi, kedi aldım. Kediyle ilgilenirken psikolojisi düzeldi. Son 1,5 yıldır gayet iyiydi, psikolojisi düzelmişti. Bizimle ilişkisi iyiydi. Semih Çelik'in annesi de bizi arayıp 'Oğlumun yeni bir kız arkadaşı var çok mutlular, artık kızınızı rahatsız etmeyecek' demesi üzerine daha da rahatlamıştık.

"KIZIMIN TELEFONUNU ALMAYA GİTMİŞTİK"

Kızım 1,5 yıldır Semih ile hiçbir şekilde iletişim kurmamıştı. Olay günü de eşim kızımı aramış ancak telefonunu bir erkek açmış. 'Merak etme kızın emin ellerde' demiş. Eşim tekrar kızımı arayınca bu sefer başka bir erkek açmış ve telefonun surlardan aşağı düştüğünü söyledi. Eşime yerini tarif edip gelip telefonu alabilirsiniz demiş. Bunun üzerine ben de aradım kızımı. Telefonu açan erkek bana telefonu sadece annesine teslim edeceğini söyledi. Ben babamı hastaneye götürmüştüm. Babamı bırakıp eşimle birlikte kızımın telefonunu almaya gittik.

"KIZIMI ARARKEN KAFASINI GÖRDÜM"

Telefonu evsiz biri bulmuş, telefonun surlardan düştüğünü söylemiş. Biz de belki kızımız surun üstündedir diye yukarı çıkmak istedik ancak teller olduğu için çıkamadık. Aşağı indikten sonra kalabalık bir grubun surlara baktığını gördük. Belki kızımız kalabalığın içindedir diye oraya doğru yürürken kızımın kafasını gördüm." dediği öğrenildi.