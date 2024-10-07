Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 2 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde polis uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen M.D. ve K.A.'nın evlerine operasyon düzenlendi.



Yapılan aramalarda, 2 adet hassas terazi, 60 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ile uyuşturucu madde sarmada kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili M.D. ve K.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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