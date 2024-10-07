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Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 2 kişi yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2024 03:29 Güncelleme: 07.10.2024 03:31
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Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 2 kişi yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 2 adet hassas terazi, 60 gram esrar, ve çeşitli materyaller ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde polis uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen M.D. ve K.A.'nın evlerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 2 adet hassas terazi, 60 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ile uyuşturucu madde sarmada kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili M.D. ve K.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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