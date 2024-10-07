İzmir'de yaralı geyik fabrikaya sığındı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ayağı kırılan bir geyik organize sanayi bölgesindeki bir fabrikaya sığındı. Yaralı geyik, ihbarla olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavi edilmek üzere barınağa götürüldü.
Olay İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi.
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde yedek makine parçaları üreten bir fabrikaya yaralı bir geyik geldi. Yürüme güçlüğü çeken geyik, daha sonra yere yattı. Çevresinde toplanan kişilere rağmen geyik yerden kalkmadı.
BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ
Geyiğin yaralı olduğunu fark eden fabrika işçileri, durumu belediye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, geyiğin sol ön bacağının kırık olduğunu tespit etti. Uyuşturucu iğne yardımı ile uyutulan geyik, tedavi edilmek üzere barınağa götürüldü.