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MSB duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2024 15:36 Güncelleme: 07.10.2024 15:37
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MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

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