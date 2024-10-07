Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 12 kişi gözaltında

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca il merkez ve ilçelerinde belirlenen uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 5 adet captagon, 6 gram toz esrar, 95 gram skunk, 10 gram metamfetamin ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken 12 şahıs gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.