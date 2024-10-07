Manisa’da kayıp olarak aranan genç kızdan acı haber! 1 gözaltı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Pelin Karaca, Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alanda ölü bulundu.

GENÇ KIZDAN ACI HABER!

Pelin Karaca'dan 26 Eylül'de haber alamayan ailesi, polise başvurdu. Ekiplerin 12 gündür süren çalışmaları sonucu Karaca'nın cansız bedeni, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINDA

Polis ekipleri, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.U'yu (37) şüpheli olarak gözaltına aldı. Pelin Karaca'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga konuldu.