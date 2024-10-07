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Bilecik’te yangın paniği! Geri dönüşüm tesisinden alevler yükseldi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2024 22:57
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Bilecik’te yangın paniği! Geri dönüşüm tesisinden alevler yükseldi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geri dönüşüm tesisinde elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangını söndürme çalışmaları devam ederken alevlerin sıçramaması için ekipler tarafından yoğun çaba sarf ediliyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

İddiaya göre, 4 Eylül Mahallesi'nde bir geri dönüşüm tesisinin yanında bulunan elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı. Tesiste bulunan karton depolama alanına sıçrayan alevler kısa sürede etrafı sardı.

ALEVLERLE MÜCADELE

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekiler yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalışarak, iş makineleriyle yanmayan kartonları alevlerden uzaklaştırmaya çalıştılar.

Polis ekipleri ise olay yerinde önlem aldı. İtfaiye ekipleri, çevreyi yoğun dumanların sardığı yangını söndürmek için mücadele veriyor.

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