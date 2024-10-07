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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2024 14:56
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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ta TIR'a zulalanmış 30 kilo 350 gram skunk ele geçirildi. Kahramanmaraş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu araç sürücüsü tutuklandı.

Kahramanmaraş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen B.İ. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. B.İ.'nin kullandığı tırda arama yapan ekipler, zulalanmış 30 kilo 350 gram skunk ele geçirdi.

B.İ. sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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