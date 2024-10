AJet’ten yeni destinasyon! 7 günde 8. nokta

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJET'in Bosna-Hersek'in Tuzla kentine başlattığı ilk seferine katıldı. Bakan Uraloğlu Tuzla'daki açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu yeni seferin iki ülke arasında olan ilişkileri ve ticareti geliştireceğini vurgulayarak, "Elbette ki Bosna Hersek'in Tuzla Kentini ihmal edemezdik buraya da mutlaka gelmeliydik. Yakın coğrafyamıza değil dünyada ulaşmadığımız hiçbir nokta kalmayacak yaklaşımıyla dünyanın her tarafına ulaşıyoruz. AJET 1 Ekim itibariyle 7 yeni dış hatta devreye girdi. Bugün de 8'incisini Tuzla'ya düzenlemiş olduk." dedi.

Bakan Uraloğlu, konuşmasına başlamadan önce 4 Ekim'de yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde hayatlarını kaybeden Bosnalı vatandaşlara Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı, afet sırasında yaralananlara acil şifalar diledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJET'in Bosna Hersek'in Tuzla Kentine başlattığı ilk seferin açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJET'in; Bosna-Hersek'in tarihi kenti Tuzla'ya başlattığı seferlerin ilki vesilesiyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, Türkiye ve Bosna Hersek'in tarihin her döneminde olduğu gibi bu afette de hem iyi gün hem kötü gün dostu olduğunu birbirine gösterdiğini belirterek, "Türkiye'de en son geçen sene yaşanan 6 Şubat Depremlerinde Bosnalı Kardeşlerimiz arama kurtarma çalışmalarında bizlere destek vermişti. Bugün bizler de sel felaketinin ilk anı itibarıyla TİKA, Türk Kızılayı ve AFAD başta olmak üzere birçok kurum ve yardım derneklerimiz vesilesiyle Bosna halkına gıda ve temiz su gibi temel ihtiyaçlar başta olmak üzere yardım malzemelerini ulaştırmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ HER PLATFORMDA GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNDU VE BULUNMAYA DEVAM EDİYOR"

Bir yıl önce İsrail'in çoğu bebek, çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce Filistinliyi şehit ederek Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıları şiddet ve nefretle kınayarak başlayan Bakan Uraloğlu, "Bunu en iyi sizler anlarsınız. Maalesef 1992-1995 yılları arasında gerçekleşen Bosna Savaşı'nda yaklaşık 100 bin Bosnalı kardeşimiz şehit olmuş, 2 milyonu ise göç etmeye zorlanmıştı. Bu saldırıların bir an önce bitmesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her platformda gerekli girişimlerde bulundu ve bulunmaya da devam ediyor. Nasıl Srebrenitsa Soykırımı'nın failleri uluslararası mahkemelerde nasıl hüküm giydilerse, Gazze'de yaşananların failleri de uluslararası hukuk karşısında hesap vereceklerdir. Bilindiği gibi Türkiye ile Bosna Hersek'in bir birlikteliği ve dostluğu var bundan sonra da daimî olarak devam edecektir. Gelecekteki ilişkilerimizi anlamak için sadece geçmişe bakmamız yeterlidir." dedi.

"BUGÜN TÜRKİYE'DEN 131 ÜLKEDE 347 FARKLI NOKTAYA UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

AJET'in 31 Mart'ta seferlerine başladığını anımsatan Bakan Uraloğlu, "Elbette ki Bosna Hersek'in Tuzla Kentini ihmal edemezdik buraya da mutlaka gelmeliydik. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya 4 saatlik süresiyle 67 ülkeye ulaşabilmektedir. Yakın coğrafyamıza değil dünyada ulaşmadığımız hiçbir nokta kalmayacak yaklaşımıyla dünyanın her tarafına ulaşıyoruz. Bugün Türkiye'den 131 ülkede 347 farklı noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz. Sene sonunda bu sayıyı 349'a yükselteceğiz. Geçtiğimiz günlerde ülkenin iç hat seferlerinde de 12 hattı devreye aldık. AJET 1 Ekim itibariyle 7 yeni dış hatta devreye girdi. Bugün de 8'incisini Tuzla'ya düzenlemiş olduk. İstanbul-Tuzla seferlerinin her iki ülke arasında olan ilişkileri ve ticareti geliştireceğine inanıyorum." diye konuştu.