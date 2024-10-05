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Zonguldak’ta heyelanın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2024 12:25
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Zonguldak’ta heyelanın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aşırı yağışlar sonrası Plajlar mevkisinde meydana gelen heyelanın büyüklüğü, gün ağarınca ortaya çıktı.

Taş duvarların yıkılmasıyla birlikte irili ufaklı göçmelerin yaşandığı bölge, gün ağarınca daha net biçimde görüldü. Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü çalışmaların ardından, sabah saatlerinde zarar gören alanın genişliği gözler önüne serildi.

Taş duvarlar, daha önce yaşanan heyelanlara karşı koruma amaçlı inşa edildi, ancak son yağışların etkisiyle tekrar hasar gördü.
Duvarların yıkılmasıyla birlikte kara yoluna büyük kaya parçaları inerek ulaşımı tehlikeye attı. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinden itibaren güvenlik önlemleri aldı.

İlçeye giriş yönündeki trafik, alternatif güzergahlardan kontrollü olarak sağlanıyor.

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