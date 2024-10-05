Antalya’da tur midibüsleri çarpıştı
Antalya’nın Alanya ilçesinde iki tur midibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada aralarında turistlerin de bulunduğu 12 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi
Kaza, saat 10.30 sıralarında Antalya- Alanya D400 Karayolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine giden 07 BPS 627 plakalı tur midibüsü ile yol kenarında otele müşteri indiren 29 S 0073 plakalı tur midibüsüyle çarpıştı. Kazada biri araç sürücüsü ve aralarında uyrukları öğrenilemeyen turistlerin de bulunduğu 12 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.