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Van'ın Muradiye'de 85 yaşındaki şahıs kayıp

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2024 15:30 Güncelleme: 05.10.2024 15:34
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Van’ın Muradiye’de 85 yaşındaki şahıs kayıp

Van'ın Muradiye ilçesinde, pancar toplamaya çıkan 85 yaşındaki Ahmet Ertaş'tan 6 gündür haber alınamıyor.

Muradiye ilçesinin Kandahar Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Ertaş isimli vatandaş, 6 gün önce pancar toplamak için yaylaya çıktı.

Bir daha kendinden haber alınamayınca yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. Ekipler, yaylaya çıkarak Ertaş'ı arama çalışmalarına devam ediyor.

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