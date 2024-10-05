Van’ın Muradiye’de 85 yaşındaki şahıs kayıp

Muradiye ilçesinin Kandahar Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Ertaş isimli vatandaş, 6 gün önce pancar toplamak için yaylaya çıktı.

Bir daha kendinden haber alınamayınca yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. Ekipler, yaylaya çıkarak Ertaş'ı arama çalışmalarına devam ediyor.